L’atteso annuncio di Donald Trump, previsto per lunedì, promette di sconvolgere gli equilibri tra Russia, Ucraina e NATO. Con una dichiarazione che potrebbe rivelare nuove strategie e alleanze, il panorama geopolitico si prepara a un’accelerazione inaspettata. Mentre l’inviato speciale Keith Kellogg si prepara ad approdare in Ucraina, le prossime settimane saranno decisive per comprendere se i piani di Trump cambieranno le sorti del conflitto e della diplomazia internazionale.

“Penso che lunedì farò una dichiarazione importante sulla Russia “. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato dall’emittente Nbc, sottolineando di essere “deluso” da Mosca, “ma vedremo cosa accadrà nelle prossime due settimane”. Lunedì è anche il giorno in cui arriverà in Ucraina l’inviato speciale statunitense Keith Kellogg, per restarci un’intera settimana. Il piano di Trump. Mentre aleggia la possibilità di sanzioni contro Mosca, sia da parte Usa che dall’Ue, Trump ha annunciato che gli Stati Uniti invieranno all’Ucraina armi attraverso la Nato, che però le pagherà “al cento per cento”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Armi a Kiev tramite la Nato che ci pagherà il 100%”. Lunedì annuncio sulla Russia

