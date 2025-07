I dubbi e le aspettative dei tifosi | Ora speriamo nella rinascita ma avremmo preferito un ferrarese

Dopo l’affidamento del Ferrara al gruppo argentino ‘Ars et Labor’, i tifosi si dividono tra speranze e timori. La presenza di figure come Mirko Antenucci accende il sorriso, mentre le perplessità su Juan Martin Molinari alimentano un’ombra di incertezza. In un momento di transizione, l’interrogativo più grande rimane: il futuro della Spal sarà all’altezza delle aspettative o ci riserverà nuove sorprese? Solo il tempo potrà dirlo.

"Non sappiamo cosa pensare del futuro della nuova società". Nel giorno dopo l’affidamento al gruppo argentino della ‘Ars et Labor Ferrara’, molte le perplessità e timori dei ferraresi. I tifosi si aggrappano alla speranza che possa essere la scelta giusta, altri avrebbero preferito una proprietà italiana. La presenza dell’ex capitano Mirko Antenucci, invece, piace per il suo legame con la Spal. I dubbi sulla figura Juan Martin Molinari restano per molti. L’imprenditore sudamericano è atteso a Ferrara per dedicarsi e pianificare il progetto ‘Ars et Labor Ferrara’. Tra i tifosi, si diceva, molta incertezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I dubbi e le aspettative dei tifosi: "Ora speriamo nella rinascita, ma avremmo preferito un ferrarese"

In questa notizia si parla di: dubbi - tifosi - preferito - aspettative

Napoli Cagliari si avvicina: De Laurentiis non ha dubbi! Vuole vietare la trasferta ai tifosi rossoblù! Il motivo - Napoli Cagliari si avvicina, con il presidente De Laurentiis deciso a vietare la trasferta ai tifosi rossoblù.

I dubbi e le aspettative dei tifosi: Ora speriamo nella rinascita, ma avremmo preferito un ferrarese; Cittadella, i tifosi scelgono la squadra dei sogni: ecco i Top 11 all time granata; Ricci si presenta ai tifosi e ad Allegri: Ruolo preferito? Se devo scegliere non ho dubbi.

I dubbi e le aspettative dei tifosi: "Ora speriamo nella rinascita, ma avremmo preferito un ferrarese" - La scelta della cordata sudamericana ha stupito i tanti che si auguravano una proprietà del territorio "Su Molinari non abbiamo riscontri negativi, non resta che attendere e vedere come si comporterà" ... Come scrive msn.com

Gimenez e le aspettative dei tifosi: “Sono giustamente esigenti - MSN - So che si aspettano molto da me, perché sono giustamente esigenti, per i grandi ... Scrive msn.com