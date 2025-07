Rho nuova sala d’attesa pre-triage | Pronto soccorso più accogliente

Grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia, l’Asst Rhodense ha inaugurato una nuova sala di attesa pre-triage nel pronto soccorso di Rho, offrendo un’accoglienza più confortevole e moderna. Inoltre, sono stati acquistati otto ecografi, destinati ai consultori di Bollate, Paderno, Garbagnate milanese e Cesano Boscone, oltre a dispositivi portatili per le visite domiciliari delle ostetriche. Un investimento importante che migliora l’assistenza e il benessere dei pazienti.

Una nuova sala di attesa pre-triage al pronto soccorso dell’ ospedale di Rho e l’acquisto di otto ecografi, quattro destinati ai consultori di Bollate, Paderno, Garbagnate milanese, Cesano Boscone e quattro portatili per le visite domiciliari delle ostetriche, grazie ai finanziamenti di Regione Lombardia. Sono destinati a questi due interventi i finanziamenti stanziati da Regione Lombardia all’Asst Rhodense nell’ambito del provvedimento approvato su proposta dell’assessore al Welfare, Guido Bertolaso: per l’adeguamento del pronto soccorso rhodense ha ottenuto 525mila euro e altri 182mila 828 euro per l’acquisto apparecchiature ecografiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rho, nuova sala d’attesa pre-triage: "Pronto soccorso più accogliente"

In questa notizia si parla di: sala - attesa - triage - pronto

Mariano Comense, ubriaco spacca gli arredi della sala d'attesa in stazione: denunciato - Ieri mattina a Mariano Comense, un uomo ubriaco ha danneggiato gli arredi della sala d'attesa della stazione ferroviaria, finendo per essere denunciato.

Una nuova sala di attesa pre-triage nel Pronto Soccorso dell’ospedale di Rho e 8 apparecchiature ecografiche grazie ai fondi stanziati dalla Giunta Regionale Vai su Facebook

Una nuova sala di attesa pre-triage nel Pronto Soccorso di Rho e 8 nuove apparecchiature ecografiche https://legnanonews.com/salute/2025/07/10/una-nuova-sala-di-attesa-pre-triage-nel-pronto-soccorso-di-rho-e-8-nuove-apparecchiature-ecografiche/1342 Vai su X

Rho, nuova sala d’attesa pre-triage: Pronto soccorso più accogliente; Va su tutte le furie e danneggia la porta che separa Triage e sala d'attesa del pronto soccorso: denunciato; Ps di Mestre, violento distrugge la sala d’attesa: due infermiere nascondono i pazienti in guardiola.

Rho, nuova sala d’attesa pre-triage: "Pronto soccorso più accogliente" - Finanziamenti stanziati dalla Regione: 525mila euro per il restyling e 182mila per l’acquisto di ecografi "Grazie a questo progetto i pazienti saranno accolti in condizioni di comfort, sicurezza e pri ... Da msn.com

All’ospedale di Rho una nuova sala pre-triage nel Pronto Soccorso e 8 apparecchiature ecografiche - La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso, ha approvato un nuovo provvedimento nell’ambito del 'Programma Regionale ... Riporta ilnotiziario.net