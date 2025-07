Il paese di Dante e Beatrice | A Portico anche sposi stranieri E questo aiuta il turismo

Nel suggestivo paesaggio di Portico e San Benedetto, il paese di Dante e Beatrice si trasforma in una meta irresistibile per sposi stranieri e turisti in cerca di emozioni autentiche. Con ben nove sedi disponibili per matrimoni civili, questa località incantata attrae coppie desiderose di celebrare il loro amore tra scorci pittoreschi e atmosfere uniche. Un connubio perfetto tra storia, cultura e romanticismo che arricchisce il turismo locale e rende ogni cerimoni...

Fra i quindici comuni del territorio forlivese, Portico e San Benedetto sembra essere quello con più luoghi per la celebrazione di matrimoni civili, individuati dalla giunta comunale con una delibera dell’11 luglio 2019 approvata dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Infatti, son ben nove le sedi dove i cittadini – molto spesso da fuori – chiedono di poter pronunciare il fatidico ‘sì’ in un luogo caratteristico o in uno degli "angoli estetici", come li definisce la delibera, al di fuori della sede del municipio, ma sempre di proprietà comunale. A Portico ci si può sposare nel teatro comunale Iris Versari, nel giardino della Torre Portinari di Dante e Beatrice, nei giardini pubblici e al ponte della Maestà ; a Bocconi al ponte della Brusìa e in piazza del Popolo; a San Benedetto in Alpe nella cripta dell’abbazia benedettina che ospitò Dante in esilio, all’ostello delle gioventù ‘Il Vignale’, nei giardini pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il paese di Dante e Beatrice: "A Portico anche sposi stranieri. E questo aiuta il turismo"

