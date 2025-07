Urla minacce e malore | lo show di Kaufmann atterrato a Roma

Un viaggio tumultuoso, tra urla, minacce e colpi di scena, ha portato Francis Kaufmann, lo pseudo-regista californiano accusato di duplice omicidio, in Italia. Trasferito con un volo militare a Ciampino, il suo arrivo è stato scortato da scene di tensione e accuse infuocate. La sua audace presa di parola ha catturato l’attenzione di tutti: cosa riserverà il futuro di Kaufmann? seguimos ascoltando...

Francis Kaufmann estradato. Riportato in Italia con un volo militare, un Falcon 900 dell'Aeronautica, all'arrivo a Ciampino va in scena l'ennesimo show dello pseudo-regista californiano accusato di duplice omicidio aggravato. Sono le 12 di ieri: Kaufmann urla contro gli agenti di polizia che lo scortano dal carcere di Larissa agli aeroporti di Atene e poi di Roma. "Vi denuncio tutti!", grida ai poliziotti sostenendo di essere stato picchiato. Infine accusa un malore, tanto per farsi ricoverare in ospedale evitando, per poco tempo, il carcere. Una breve ma intensa sceneggiata che gli vale il trasferimento nel reparto psichiatrico del policlinico di Tor Vergata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Urla, minacce e malore: lo show di Kaufmann atterrato a Roma

In questa notizia si parla di: kaufmann - urla - malore - show

Villa Pamphili, Francis Kaufmann torna in Italia tra urla e minacce: cosa è successo - Il ritorno di Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, in Italia ha scosso l’opinione pubblica: accolto tra urla e minacce, l'uomo accusato di un efferato duplice omicidio si presenta ora di fronte alla giustizia.

“Urla e caos nel capanno”. Temptation Island, Filippo è costretto a intervenire: cosa è successo Vai su Facebook

Urla, minacce e malore: lo show di Kaufmann atterrato a Roma; Kaufmann è arrivato in Italia. Il volo agitato con le urla: «Denuncio tutti». Il suo dna sul sacco dove fu trovato il corpo di Anastasia - Il video; Ultima Ora, notizie in tempo reale.

Kaufmann, un rientro-show. Urla in volo e accuse agli agenti: «Mi hanno picchiato». Ma per i medici non ha neanche un graffio - Ha provato fino all’ultimo a evitare l’ingresso in carcere, ma alle 18 di ieri pomeriggio per Charles Francis Kaufmann si sono comunque aperte le porte di Rebibbia. Come scrive ilmessaggero.it