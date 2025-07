Linea blu porti d’italia ad ancona | esplora la riviera del conero il 12 luglio

Preparati a scoprire Ancona come mai prima d’ora con Linea Blu Porti d’Italia, in onda il 12 luglio su Rai 1 alle 14:00. Un affascinante viaggio tra mare, porto e tradizioni locali, che svelerà aspetti nascosti di questa meravigliosa città marchigiana. Non perdere l’occasione di esplorare la Riviera del Conero attraverso occhi nuovi e storie coinvolgenti. La puntata di oggi: focus su…

Un nuovo appuntamento con Linea Blu Porti d’Italia porta gli spettatori alla scoperta delle bellezze e delle peculiarità di Ancona, una delle città più rappresentative della regione Marche. La trasmissione, in onda su Rai 1 alle ore 14:00, si concentra quest’oggi sull’ambiente marino, sul porto e sulla cultura locale, offrendo uno sguardo approfondito su aspetti spesso poco conosciuti del territorio. la puntata di linea blu porti d’italia: focus sulle marche. Sotto la guida di Donatella Bianchi, accompagnata dall’inviato Fabio Gallo, il viaggio parte da Ancona, attraversando la riviera del Conero fino a raggiungere Numana. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Linea blu porti d’italia ad ancona: esplora la riviera del conero il 12 luglio

