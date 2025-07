Parco del Cardeto Prime prove di rinascita

Il Parco del Cardeto dà il via alla sua rinascita con le prime prove di una nuova vita vibrante e suggestiva. La zona del vecchio faro, cuore pulsante del parco, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere eventi e visitatori ogni sera, dalle 18.30 fino a ottobre. La stagione "Quassù al Faro" rappresenta il rilancio definitivo del più grande spazio verde di Ancona, un'opportunità unica di riscoprire la natura e la cultura in città. Ieri, per la serata inaugurale, sono intervenuti il ...

Nuova vita nella zona del vecchio faro, cuore del Parco del Cardeto. La splendida area da ieri si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto pronto a ospitare eventi ed accogliere anconetani e turisti ogni giorno, dalle ore 18.30, fino a ottobre. E’ la stagione chiamata " Quassù al Faro ", che il Comune ha progettato per rilanciare in modo definitivo il più grande spazio verde della città. Ieri, per la serata inaugurale, sono intervenuti il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore al patrimonio Angelo Eliantonio e l’ingegner Romeo Raffaele Caccavone, direttore regionale dell’ Agenzia del Demanio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parco del Cardeto Prime prove di rinascita

In questa notizia si parla di: parco - cardeto - prime - prove

"Tensione Superficiale", la nuova installazione al Parco del Cardeto ispirata agli insetti pattinatori - Nel cuore del Parco del Cardeto di Ancona, è stata inaugurata l'installazione permanente "Tensione Superficiale" dell'artista Eugenio Tibaldi.

Parco del Cardeto Prime prove di rinascita; Terni, parco Cardeto: “Apertura entro pochi giorni”. Bagarre in Consiglio: “Venti euro per giocare un’ora a tennis pare eccessivo”; Cadavere al Cardeto. In stato di decomposizione. La morte risale a 8 mesi fa.

Il parco del Cardeto torna a vivere. Ma c’è una selva da bonificare - Ma entrando da via del Faro c’è una serie di piante infestanti da tagliare. Segnala msn.com

Il parco del cardeto ad ancona si rifà il look con nuovi servizi e un ricco calendario di eventi estivi - Il parco del Cardeto ad Ancona si rinnova con nuovi servizi, eventi culturali e interventi su Faro dei Cappuccini, ex Caserma Stamura ed ex Monastero di Santa Palazia per valorizzare storia e natura. Secondo gaeta.it