Repubblica | De Laurentiis Farò tanti colpi Osimhen ai saluti arriva Lucca

Il mercato del Napoli si infiamma: mentre De Laurentiis promette "tanti colpi", il futuro di Osimhen si fa sempre più incerto, con il Galatasaray che si avvicina e Lucca pronto a prendere il suo posto. La suspense cresce, e i tifosi sono in trepidante attesa di scoprire come si concluderà questa emozionante stagione di cambiamenti. Resta con noi per seguire gli sviluppi più caldi.

"> La trattativa tra Napoli e Galatasaray per Victor Osimhen si avvia al momento decisivo, ma i margini restano sottili. Come riportato da Marco Azzi su Repubblica Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, attualmente a Ischia per il Global Festival, segue da vicino le convulse fasi finali della cessione del centravanti nigeriano, sempre più vicino all’addio. Al suo fianco, come sottolineato ancora da Repubblica Napoli, c’è il direttore sportivo Giovanni Manna, costantemente aggiornato sugli sviluppi. A fare da mediatore tra le parti è ancora George Gardi, lo stesso intermediario che un anno fa facilitò il prestito di Osimhen al Galatasaray. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “De Laurentiis “Farò tanti colpi” Osimhen ai saluti, arriva Lucca”

