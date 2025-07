Festa rosa a Bellaria per la partenza del Giro La tappa fa felici gli hotel | Una bella vetrina

La festa rosa a Bellaria per la partenza del Giro d’Italia Women ha trasformato la città in un palcoscenico di entusiasmo e orgoglio. Un evento che non solo ha regalato emozioni sportive, ma ha anche offerto una vetrina imperdibile per gli hotel e le attività locali. Come sottolineato da Emanuele Campana, presidente dell’Aia albergatori, questa tappa rappresenta un’opportunità di crescita e visibilità concreta. I primi riscontri sono incoraggianti, e la voglia di valorizzare il territorio non si ferma qui.

"Il Giro d'Italia Women è un evento di primo piano che sicuramente porterà risalto alla nostra località". Così Emanuele Campana, presidente dell'Aia albergatori, commenta la sesta tappa della corsa rosa, andata in scena ieri a Bellaria Igea Marina. Una giornata intensa e partecipata, che ha saputo unire lo spettacolo sportivo a un'occasione di valorizzazione concreta per il territorio. "I primi riscontri tra gli operatori sono incoraggianti. La città ha risposto con entusiasmo, adattandosi alle modifiche viarie necessarie per offrire a cittadini e ospiti uno spettacolo unico di colori e sport – sottolinea Campana –.

