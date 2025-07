Wimbledon 2025 | Anisimova-Swiatek finale dalle tante prime volte

Wimbledon 2025 si accende di emozioni mai viste prima: Amanda Anisimova e Iga Swiatek si sfideranno in una finale da record, entrambe per la prima volta sul centrale. Un incontro che riporta alla memoria un passato ricco di storia, tra giovanili e ricordi indelebili. Da allora a oggi, le due protagoniste hanno scritto pagine importanti del tennis mondiale, rendendo questa finale un evento imperdibile, destinato a segnare un nuovo capitolo nel loro incredibile percorso professionale.

Ufficialmente quella di domani tra Amanda Anisimova e Iga Swiatek sarĂ una finale da prima volta. Del resto, sul circuito WTA le due non hanno mai avuto di trovarsi di fronte. La finale di Wimbledon odierna, però, un precedente ce l’ha, ed è un giro infinito che ritorna proprio sul Centre Court, quello della finale di Junior Fed Cup (com’era allora) tra Polonia e USA in cui il confronto fu vinto sia da Anisimova che dagli States. Da allora a oggi tutto è cambiato. E le carriere delle due sono state infinitamente diverse, ma di questo s’è detto in lungo e in largo. I tanti, tantissimi saliscendi sia sportivi che nella vita di Anisimova, tra una semifinale Slam e la morte del padre, tra una risalita e un infortunio, tra lo stop per salute mentale e il ritorno e poi l’anno e mezzo per ritornare al livello che giustamente le compete. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: Anisimova-Swiatek, finale dalle tante prime volte

