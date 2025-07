Furto e paura in via Malaguzzi Il racconto del figlio delle vittime | Mia mamma era terrorizzata

Un episodio che scuote la tranquilla via Malaguzzi a Reggio Emilia, dove la paura si è intrecciata con l’ingiustizia. Roberto La Spada ricorda con dolore e rabbia il furto subito dai suoi genitori, vittime di un uomo ubriaco e violento. La loro esperienza ci ricorda quanto possa essere fragile la nostra sicurezza e quanto sia fondamentale rafforzare le misure di protezione. È in questo contesto che bisogna riflettere sulla tutela delle persone e della comunità.

"È entrato nella proprietà ubriaco, fuori di testa. Non voleva andarsene, poi è scappato con la borsa di mia madre. Una paura enorme". A parlare è Roberto La Spada, figlio di Martini Comasia e Stefano La Spada, 70 e 71 anni, vittime di un furto avvenuto ieri mattina in via Daria Malaguzzi, a Reggio. "Erano circa le 8.30 – racconta Roberto – mio padre era uscito un attimo per buttare il pattume, mia madre stava uscendo con la macchina. È in quel momento che questo ragazzo, uno straniero ubriaco e molto agitato, è entrato nella proprietà senza voler uscire. Non ha aggredito nessuno, ma ha fatto paura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it