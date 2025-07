Un accordo da 45 milioni Passaggio del testimone tra Cariverona e Carifac

L’accordo da 45 milioni di euro tra Cariverona e Carifac segna un passo importante per il futuro culturale e sociale di Ancona e provincia. Un passaggio di testimone che garantisce la continuità delle attività erogate dalle Fondazioni e tutela il patrimonio storico, come Palazzo Camerata. Dopo mesi di tensioni, l’incontro di ieri ha aperto nuove prospettive, rafforzando il ruolo delle istituzioni nel sostenere il territorio. La strada verso una rinascita è ormai tracciata.

Ancona e provincia, via libera all’accordo tra Cariverona e Carifac: salvi, per ora, il patrimonio erogato dalle Fondazioni e Palazzo Camerata, la sede dell’assessorato comunale alla cultura. Decisivo un incontro ieri mattina a Palazzo del Popolo promosso da Fondazione Cariverona, Fondazione Carifac e Comune di Ancona con il coinvolgimento dei portatori di interesse istituzionali, culturali e sociali del territorio. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, accordo condiviso e finalizzato al trasferimento della competenza territoriale sulla provincia anconetana delle due Fondazioni: "L’intesa rappresenta un esempio concreto di responsabilità istituzionale e visione strategica, frutto di un dialogo avviato da tempo nel sistema delle fondazioni di origine bancaria con l’obiettivo di rafforzare la prossimità e l’efficacia delle azioni filantropiche a favore delle comunità – si legge in una nota diffusa dal Comune – L’accordo, di natura volontaria e paritaria, si inserisce in un percorso di riorganizzazione coerente con la missione e la storia delle due Fondazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un accordo da 45 milioni. Passaggio del testimone tra Cariverona e Carifac

In questa notizia si parla di: accordo - cariverona - carifac - milioni

Storico accordo per Ancona: 35 milioni da Cariverona a Carifac per il territorio - segna un importante passo avanti per lo sviluppo locale, consolidando il legame tra istituzioni e comunità.

Un accordo da 45 milioni. Passaggio del testimone tra Cariverona e Carifac; Storico accordo per Ancona: 35 milioni da Cariverona a Carifac per il territorio; Fondazione Cariverona e Carifac firmano un accordo da 35 milioni.

Fondazione Cariverona e Carifac firmano un accordo da 35 milioni - Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac hanno presentato oggi, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, un accordo ... Segnala veronaoggi.it

Presentato accordo Fondazione Cariverona e Fondazione Carifac - Presentato oggi, nella Sala Giunta del Comune di Ancona, l'accordo tra Cariverona e Carifac per il territorio della provincia di Ancona, durante un incontro promosso da Fondazione Cariverona, Fondazio ... Secondo msn.com