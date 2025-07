Consiglio buona la quarta La Lega getta acqua sul fuoco | Maggioranza compatta

La Lega rafforza la sua unità, gettando acqua sul fuoco delle polemiche interne. Aldo Alessandrini, capogruppo leghista, ha chiarito che le assenze in Consiglio sono state motivi personali e che la maggioranza è più compatta che mai. Dopo tre sedute a vuoto, l’approvazione delle variazioni di bilancio segna un segnale di stabilità, smentendo voci di crepe e consolidando il ruolo della coalizione. La questione delle assenze non sembra più un ostacolo, ma solo un dettaglio.

"Le nostre assenze in Consiglio erano dovute a questioni personali, la maggioranza è compatta". Così Aldo Alessandrini, capogruppo della Lega, a margine del consiglio comunale che (dopo tre sedute a vuoto per mancanza del numero legale) ha approvato le quattro variazioni al bilancio previste, spegne le polemiche sulle voci di mal di pancia in maggioranza. E rispetto a chi metteva in relazione le assenze leghiste con l'eventuale candidatura al consiglio regionale di Anna Menghi, Alessandrini (foto) chiarisce che questo "dipende esclusivamente dalla sua volontà, le porte per lei sono aperte". Rispetto alle assenze di tutta la maggioranza che aveva determinato un triplice rinvio della discussione sulle variazioni al bilancio dell'assise, il consigliere del Partito democratico Narciso Ricotta dal canto suo sottolinea che "la totale assenza dei consiglieri di maggioranza nelle scorse sedute non è riconducibile ad impegni o questioni personali; il vuoto copriva totalmente i loro banchi.