Gli Usa schierano gli F-16 potenziati | così Trump avverte Kim

Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza in Corea del Sud schierando una potente flotta di F-16 potenziati, un chiaro messaggio di deterrenza di fronte alle crescenti minacce di Cina, Corea del Nord e Russia. Questa mossa strategica sottolinea l’impegno americano nel garantire la sicurezza regionale, mentre Trump avverte Kim che ogni provocazione sarà severamente contrastata. La partita geopolitica si infiamma, e il mondo osserva attentamente gli sviluppi…

Gli Stati Uniti hanno spostato in Corea del Sud una flotta di caccia F-16 potenziati. La mossa fa parte di un'iniziativa programmata dagli Usa per rafforzare le difese congiunte con la nazione sudcoreana di fronte alle crescenti minacce regionali rappresentate da Cina, Corea del Nord e Russia. Nel momento in cui scriviamo l'esercito statunitense può contare su oltre 28.500 effettivi di stanza a Seoul per scoraggiare Pyongyang a lanciare un attacco di qualsiasi tipo al di sotto del 38esimo parallelo. Ricordiamo, infatti, che la guerra di Corea tra le due Coree non è ancora ufficialmente terminata, visto che nel 1953 è stato firmato un armistizio ma non (ancora) un trattato di pace tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it