Arrampicata sportiva al via la 2ª Coppa Italia Giovanile Lead Under 15-17

L’emozione è nell’aria: al via la 2170ª edizione della Coppa Italia Giovanile Lead Under 15-17, un evento imperdibile che promette sfide appassionanti e prestazioni straordinarie. Quattro giorni di pura adrenalina al Cimbing Center di Courmayeur, dove giovani talenti si sfideranno in una competizione che celebra passione, dedizione e spirito sportivo. Segui il programma completo e resta aggiornato con le nostre dirette su Sportface Tv.

Per l’arrampicata sportiva si terrà una due giorni della 2ª Coppa Italia Giovanile Lead Under 15-17: ecco il programma completo. Al via oggi, Sabato 12 Luglio, al Cimbing Center Courmayeur (AO), la seconda e ultima tappa del circuito di Coppa Italia Giovanile Lead 2025 dedicata alle categorie Under 15 e 17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

