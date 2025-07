Ascensore anti-barriere Ora siamo più accoglienti

Gabicce Mare si trasforma: l’ultimo nato è un ascensore panoramico anti barriere, simbolo di inclusione e connettività tra i due lungomari. La cerimonia di inaugurazione, alla presenza delle autorità regionali e comunali, segna un passo importante verso una città più accessibile e accogliente, grazie a un investimento di oltre 2,8 milioni di euro. Un'opera che non solo unisce, ma apre nuove prospettive di vivibilità e turismo per tutti.

Taglio del nastro per l'ascensore panoramico che collega i due lungomari, quello alto e quello basso, a Gabicce Mare. La cerimonia inaugurale dell'intervento, finanziato dall'assessorato regionale alle Infrastrutture per un milione e 330mila euro sugli oltre 2milioni e 800mila di investimento totale sostenuto dal Comune, ha visto ieri la partecipazione del presidente della Regione, Francesco Acquaroli, della sindaca di Gabicce Mare, Marila Girolomoni, della giunta e del consiglio comunale locale. "Gabicce è tra le migliori località del nostro territorio – ha esordito il presidente – una tra le più belle della nostra Regione.

