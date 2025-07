Festa della Musica A Como gran finale con la Passeggiata

Preparati a vivere un weekend di musica e magia nel cuore di Como! La 18ª edizione del Festival Como Città della Musica si conclude in grande stile con la Festa della Musica, culminando domani con la suggestiva Passeggiata in musica. Un percorso walk-and-listen tra le vie più affascinanti della città, dove due talentuosi artisti sorprenderanno il pubblico. Non perdere l’appuntamento: una serata all’insegna dell’arte, della natura e delle emozioni sonore ti aspetta per chiudere in bellezza questa straordinaria manifestazione.

La grande festa di A-Real e la Passeggiata in musica sono gli appuntamenti che questa sera e domani concludono la 18ª edizione del Festival Como Città della Musica. Domani, dalle 18 alle 20, è in programma la Passeggiata in musica, una camminata musicale artistica lungo la passeggiata di Villa Olmo Lino Gelpi, dall’Aeroclub Como fino al parco di Villa Olmo. Due saranno le attrazioni principali. In piazzale Somaini alle 18 si esibirà il collettivo musico-teatrale Rusty Brass, in una parata musicale in movimento, che porterà un’esplosione di energia con una fusione di stili, suoni e ritmi coinvolgenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Festa della Musica. A Como gran finale con la Passeggiata

