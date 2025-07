Servizio di Diabetologia variazione d' orario per il periodo estivo Chiusura a Ferragosto

Per garantire un’assistenza sempre efficiente durante l’estate, il servizio di Diabetologia dell’ospedale Morgagni - Pierantoni ha adottato un nuovo orario: dal 28 luglio al 12 settembre sarà disponibile dalle 7.30 alle 15.00. Ricordiamo che in occasione di Ferragosto, il servizio rimarrà chiuso. Restate informati per continuare a ricevere il supporto di cui avete bisogno e affrontare l’estate con serenità.

Variazione d'orario per il servizio di Diabetologia dell'ospedale Morgagni - Pierantoni. Dal 28 luglio al 12 settembre sarà aperto al pubblico dalle 7.30 alle 15. Nel giorno di Ferragosto il servizio resterà chiuso. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

