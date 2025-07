Il quotidiano di tutti Insieme tra la gente | È il luogo del confronto

Il quotidiano di tutti, un crocevia di storie e voci che animano la nostra città. Non è solo un racconto, ma uno spazio di confronto e ricerca di soluzioni, dove il territorio si mette in gioco. Come ha sottolineato Davide Ortalli, direttore di Cna, Il Resto del Carlino è da sempre il palcoscenico di questa comunità. E ieri, tra autorità e cittadini, si è rinnovata ancora una volta la passione per il nostro territorio, uniti nel condividere il presente e costruire il futuro.

Non un semplice racconto della città. Il quotidiano oggi è un luogo dove un territorio si confronta e cerca soluzioni. Questo è il Carlino per Davide Ortalli, direttore di Cna, ospite all’evento dei 140 de Il Resto del Carlino. Ad accomodarsi sulle sedute dell’arena Francesca Da Rimini c’erano ieri autorità, amministratori e tante persone che hanno voluto condividere un pezzo di storia con la testata che dal 1885 racconta questa terra, e dall’agosto del 1957 lo fa con una redazione nel cuore della città di Rimini. Un percorso che ieri si è rinnovato e a cui ha voluto essere presente anche la prefetta Giuseppina Cassone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il quotidiano di tutti. Insieme tra la gente: "È il luogo del confronto"

In questa notizia si parla di: quotidiano - luogo - tutti - insieme

Uniti contro la mafia. Ostia. Sezione ANPI X Municipio "Elio Farina" aderisce Uniti contro la mafia: venerdì 11 luglio tutti in piazza a Ostia Venerdì 11 luglio, alle ore 19, scendiamo in piazza insieme – cittadini, istituzioni, associazioni – per dire no alla mafia e pe Vai su Facebook

Il quotidiano di tutti. Insieme tra la gente: È il luogo del confronto; Diogo Jota morto, la sua Lamborghini ridotta in un cumulo di macerie: le immagini strazianti dal luogo…; MMG e dipendenza: non semplifichiamo.

Il quotidiano di tutti. Insieme tra la gente: "È il luogo del confronto" - Tanti hanno voluto partecipare ieri all’evento che ha celebrato i 140 anni: autorità, amministratori e cittadini che ogni giorno sfogliano il giornale. Come scrive msn.com