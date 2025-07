Intanto Letta chiama il sindaco in soccorso di Catia Amati

In un contesto di crisi finanziaria senza precedenti, la situazione della Fondazione Teatro si fa ancora più delicata. Con un capitale di soli 100mila euro e debiti superiori ai 400mila, il futuro dell’ente sembra appeso a un filo sottile, tra tentativi di rinvio e complessità burocratiche. In questa fase cruciale, le decisioni prese avranno ripercussioni decisive sulla cultura cittadina e sulla trasparenza amministrativa. La voce delle istituzioni potrebbe fare la differenza per evitare un'ulteriore perdita di patrimonio pubblico e culturale.

In questo momento la Fondazione Teatro è da mettere in liquidazione. Ha un capitale sociale di 100mila euro e debiti per oltre 400mila. Una volta approvato il bilancio – ammesso che ciò avvenga – deve poi passare al vaglio della Prefettura che è l’organo deputato al controllo. E pare che sia in corso il tentativo di far slittare i tempi per la presentazione del bilancio. In una situazione economica come quella che sta emergendo, il tutto potrebbe tranquillamente finire nelle mani della Corte dei Conti per accertare se c’è stato un danno erariale. In tal caso i giudici amministrativi chiamano a rapporto i vari componenti del consiglio di amministrazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Intanto Letta chiama il sindaco in soccorso di Catia Amati

