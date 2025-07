Rubio incontra Wang in vista del faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping

In un momento di grande tensione internazionale, Rubio si incontra con Wang per rafforzare i ponti diplomatici prima dell’atteso faccia a faccia tra Trump e Xi Jinping. Il segretario di Stato USA evidenzia l'importanza di mantenere aperti i canali di comunicazione, sperando di favorire un dialogo costruttivo e ridurre le tensioni globali. L’incontro rappresenta un passo cruciale verso una possibile distensione tra le superpotenze mondiali.

Il segretario di Stato Usa ha "sottolineato l'importanza di tenere aperti i canali di comunicazione"

Faccia a faccia Tajani-Rubio. Italia-Usa, una bussola anche per l’Ue - Il faccia a faccia tra Tajani e Rubio segna un’importante tappa nel percorso di cooperazione tra Italia e USA, con uno sguardo anche all’Europa.

11 luglio 2025, USA - Cina RUBIO INCONTRA IL MINISTRO DEGLI ESTERI CINESE Il Segretario di Stato americano Marco Rubio incontra il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi nella capitale malese. Si tratta del primo colloquio faccia a faccia tra diplomatici Vai su X

“Trump invitato in Cina per incontrare Xi”, l’annuncio di Rubio dopo il faccia a faccia con Wang. Entrambi lo vogliono”; Marco Rubio e Wang Yi terranno il primo incontro faccia a faccia, in Malesia; Incontro Wang-Rubio a Kuala Lumpur senza menzione di Taiwan.

Rubio incontra l'omologo cinese Wang in Malesia - Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha iniziato l'atteso incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Da ansa.it

Usa e Cina misurano le distanze. Il dialogo prudente tra Rubio e Wang in attesa di un vertice Trump-Xi - A Kuala Lumpur, Marco Rubio e Wang Yi si incontrano per la prima volta dopo il ritorno di Trump, in un clima di tensione su Taiwan e dazi. Riporta formiche.net