Quando si gioca Italia-Norvegia Europei calcio femminile 2025 | orario tv programma streaming

Quando si gioca Italia-Norvegia agli Europei di calcio femminile 2025? Il match, in programma mercoledì 16 luglio allo Stade de Genève di Ginevra, promette emozioni e sfide avvincenti. Le azzurre, seconde nel Girone B, affrontano le scandinave per conquistare l'accesso alle semifinali. La partita sarà trasmessa in diretta TV, streaming e su vari canali: preparatevi a vivere un evento imperdibile nel cuore del calcio femminile europeo!

Mercoledì 16 luglio, allo Stade de Genève a Ginevra (Svizzera), la Nazionale italiana di calcio femminile affronterà la Norvegia nell’incontro valido per i quarti di finale degli Europei 2025. Le azzurre, dopo aver concluso la fase a gironi in seconda posizione nel Gruppo B alle spalle della Spagna, se la vedranno contro le scandinave per centrare l’accesso alle semifinali. Si preannuncia una partita molto interessante ed equilibrata. La formazione di Andrea Soncin avrà un riferimento recente, dal momento che le norvegesi erano state inserite nello stesso raggruppamento dell’Italia per la qualificazione alla fase finale della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando si gioca Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Calcio femminile, Norvegia vittoriosa contro la Svizzera a Basilea negli Europei 2025 - L’emozione degli Europei di calcio femminile 2025 si infiamma a Basilea, dove la Norvegia ha conquistato una vittoria fondamentale contro la Svizzera per 2-1, scuotendo gli equilibri del Gruppo A.

Europei di calcio femminile, la classifica dell’#Italia e degli altri gironi: le azzurre ai quarti, affronteranno la Norvegia #SkySport #WEURO2025 Vai su X

Europei calcio femminile, Norvegia-Islanda 4-3 e Finlandia-Svizzera 1-1: elvetiche ai quarti Domani alle 21 Italia-Spagna. Gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-di-calcio-femminile-2025-svizzera-inizio-il-2-luglio-fin Vai su Facebook

L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio; Europei di calcio femminile, la classifica dell'Italia e degli altri gironi; Quando si gioca Italia-Norvegia, Europei calcio femminile 2025: orario quarti, tv, programma, streaming.

Italia-Spagna Europei femminili risultato 1-3: azzurre sconfitte ma qualificate, mercoledì i quarti contro la Norvegia - La migliore differenza reti rispetto al Portogallo premia la nostra Nazionale, che mancava dalla fase a eliminazione diretta da Svezia 2013 ... Riporta corriere.it

L’Italia è ai quarti di finale degli Europei femminili di calcio - 1 contro la Spagna, e mercoledì prossimo affronterà la Norvegia ... Si legge su ilpost.it