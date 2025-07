Asfaltature con il trucco Truffa alla Provincia tre assolti e una condanna

Un caso di asfaltature e truffa che scuote la provincia: quattro imputati, tre assoluzioni e una condanna. La sentenza del processo, culminata con un verdetto sorprendente, evidenzia come solo uno degli accusati debba pagare per aver manipolato il peso del bitume, lasciando in ombra le altre responsabilità. Ma cosa cela davvero questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Alla fine a pagare è solo uno dei quattro imputati. In particolare, quello che materialmente posizionava il muletto sulla pesa per ‘gonfiare’ – secondo l’accusa – il peso del bitume con cui asfaltare le strade. La sentenza nel processo sulla presunta truffa ai danni della Provincia si è concluso ieri mattina con la lettura della sentenza del giudice Rosalba Cornacchia. Sotto accusa erano finiti i due titolari di un’azienda di costruzioni veneta che aveva vinto un appalto per interventi da svolgere per conto della Provincia estense e due addetti di una ditta ferrarese che produce asfalti e calcestruzzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Asfaltature con il trucco. Truffa alla Provincia, tre assolti e una condanna

In questa notizia si parla di: provincia - truffa - asfaltature - trucco

