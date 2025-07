A ScarpatettiArte le opere dei pazienti in cura all’Asst

Lasciatevi conquistare dall’incanto di ScarpatettiArte, l’evento che trasforma la Montmartre del capoluogo in un vivace incrocio di creatività e emozioni. Durante il weekend, tra piazza Quadrivio e via Scarpatetti, le opere realizzate dai pazienti e dagli operatori di arteterapia dell’Asst saranno protagoniste di un’esposizione unica. Questa iniziativa non solo celebra l’arte accessibile a tutti, ma offre anche una preziosa opportunità di espressione e condivisione. Un vero e proprio inno alla trasformazione attraverso l’arte.

Arte per tutti e arte di tutti en plein air in quella che è considerata la Montmarte del capoluogo. Ci saranno anche alcune delle opere realizzate dai pazienti e dagli operatori durante i laboratori di arteterapia del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze dell’Asst oggi e domani esposte e da ammirare tra piazza Quadrivio e via Scarpatetti in occasione del weekend di ScarpatettiArte. La possibilità di esprimere le proprie emozioni e le proprie potenzialità, lo scoprire e sperimentare materiali e tecniche dando voce ai propri bisogni e desideri sono aspetti importanti del progetto terapeutico-riabilitativo e costituiscono un valido intervento da affiancare alle terapie farmacologiche e psicologiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A ScarpatettiArte le opere dei pazienti in cura all’Asst

Laboratori di arteterapia, le opere dei pazienti esposte a ScarpatettiArte.

