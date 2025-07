Dry giro del mondo in sei pizze

Preparati a un viaggio culinario senza confini con Dry, che presenta "Dry Giro del Mondo in Sei Pizze". Questa serie di appuntamenti esclusivi, ospitati in via Solferino, porta le eccellenze delle pizzerie più innovative del pianeta a Milano, in attesa della rivelazione della classifica 2025 di 50 Top Pizza Italia. Un’occasione unica per scoprire sapori straordinari e innovativi, culminando in una serata imperdibile al teatro Manzoni. La magia della pizza internazionale ti aspetta!

Una serie di appuntamenti unici da Dry in via Solferino per la Pizza Week che sta accompagnando l’avvicinamento al 15 luglio, quando sarà svelata la classifica 2025 di 50 Top Pizza Italia, al teatro Manzoni di Milano. Il locale curato di Lorenzo Sirabella (alle pizze) ed Edris al Malat (ai cocktail) per la settimana più pizzosa dell’anno ha organizzato una serie di serate speciali, con ospiti alcune delle pizzerie più d’avanguardia del mondo, che hanno presentato ciascuno una sua creazione. Restano due sere per approfittarne: oggi, sabato 12 luglio, sarà protagonista Napoli on the Road di Londra, che proporrà la Cheesewick con ricotta di bufala, fiordilatte, stracciatella, chip di Parmigiano Reggiano, Blue Stilton e marmellata di piennolo rosso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dry, giro del mondo in sei pizze

