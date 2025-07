La provincia dei raggiri online Casi aumentati del 127% in 5 anni

Negli ultimi cinque anni, Monza e Brianza è diventata la provincia delle truffe online, con un incremento del 127,7%. Un aumento allarmante che la colloca al terzo posto in Italia per casi di raggiri digitali, evidenziando come il fenomeno stia crescendo in modo esponenziale. La Lombardia, tra le regioni più colpite, registra dati preoccupanti, con Lodi tra le province più interessate. È fondamentale prendere consapevolezza dei rischi e adottare misure di sicurezza adeguate.

La provincia delle truffe on line. Numeri da record, con una crescita spaventosa. Quella di Monza e Brianza è la terza provincia più colpita in Italia, con una crescita esponenziale del 127,7% tra il 2019 e il 2023. Un caso relativamente isolato, visto che la Lombardia, terza tra le regioni più colpite in Italia, presenta solo Lodi nella top 20 delle province (sesta). Lo rivela uno studio condotto sulla base dei dati Istat, Il Sole 24 Ore e Confartigianato dal sito internet Truffa.net. Il dato è preoccupante, se si considera che le truffe online sono il secondo reato più denunciato nel nostro paese, con oltre 300.

