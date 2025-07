Cena riservata ai ’grandi’. Si presentano in 220 over 65.

Un evento che ha celebrato la vitalità e la gioia di condividere momenti speciali, dimostrando che l’età è solo un numero. La Festa dei Grandi a Vallefoglia ha riunito oltre 220 persone over 65, sottolineando come il convivio e la compagnia siano i veri antidoti alla solitudine e al trascorrere degli anni con entusiasmo. La solidarietà e la spensieratezza hanno fatto da protagonisti, rendendo questa giornata un esempio di come si possa vivere con passione a ogni età.

La buona compagnia ben si sposa con la longevità, così dicono gli esperti in materia. E la Festa dei Grandi che si è tenuta l’altro giorno a Vallefoglia ha confermato la teoria che il piacere del trascorrere il tempo libero insieme non ha età. Anzi, più si diventa anziani, più le occasioni per fare gruppo sono ben accette: in 220 over 65 hanno partecipato all’iniziativa organizzata dal Comune alla mensa interaziendale di Talacchio, per rendere omaggio agli anziani del territorio, in particolare ai 160 residenti di età compresa tra i 90 e i 101 anni. Dopo la pausa forzata a causa del Covid, la nuova (ri)edizione della festa è stata accolta dai partecipanti con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it