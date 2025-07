Gang di razziatori albanesi. I cinque a processo chiedono di patteggiare.

Una banda di razziatori albanesi, tra i 24 e i 35 anni, ha messo a segno una serie di colpi tra Romagna e dintorni nel 2023, approfittando di permessi di lavoro da muratori. Dopo aver attuato decine di furti in appartamenti e ville, ora chiedono di patteggiare, mentre le autoritĂ continuano a indagare sulle loro mosse. La vicenda si configura come un inquietante esempio di criminalitĂ organizzata sul territorio.

Una trentina di colpi in appartamenti e ville della Romagna in due mesi, tra aprile e maggio 2023. A Forlì e nel suo territorio, quattro raid. Una decina a Cesena e nell'entroterra. Una quindicina tra Ravenna e Faenza e aree limitrofe. A firmare gli assalti, stando alle conclusioni degli inquirenti, una gang di albanesi, tutti tra i 24 e i 35 anni, che grazie a permessi di lavoro in qualitĂ di muratori, atterravano all'aeroporto di Milano e poi partivano a razzo a bordo di un'auto parcheggiata allo scalo della Malpensa. Ma non andavano nei cantieri. Partivano per svaligiare le case. Forzando porte e finestre.