Da Massei a La Grotteria e Molina | quando i gol biancazzurri parlano argentino

Da Massei a La Grotteria e Molina: quando i gol biancazzurri parlano argentino. Minuto 46 di Argentina-Italia a Wembley, nel cuore della 'Finalissima' del 2022, Manuel Lazzari entra in campo con la sua grinta. Nonostante il risultato finale di 3-0 per l'Albiceleste, questa partita segna un’epoca e una crescita personale per il difensore di Valdagno, che cinque stagioni prima aveva appena fatto il suo debutto in Serie A con la Spal. La sua storia è un esempio di determinazione e passione, pronta a scrivere nuovi capitoli.

Minuto 46 di Argentina-Italia a Wembley, per gli azzurri entra in campo Manuel Lazzari. Il risultato finale della 'Finalissima' del 2022 sarà impietoso: 3-0 per l'Albiceleste. Eppure per il difensore esterno originario di Valdagno e promosso in Serie A cinque stagioni prima con la Spal sarà una. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: massei - grotteria - molina - biancazzurri

Da Massei a La Grotteria e Molina: quando i gol biancazzurri parlano argentino.