Da più di vent’anni i paladini dell’ambiente mettono in guardia dalle conseguenze nefaste del cambiamento climatico

Da oltre vent’anni, i paladini dell’ambiente ci mettono in guardia sulle terribili conseguenze del cambiamento climatico. Ricordo i miei primi 30 gradi, un luglio tra libri e tazze di caffè per combattere l’afa estiva. Oggi, il caldo estremo diventa sempre più frequente e devastante. La Nasa ha appena mostrato un’animazione sui 15 giorni record di caldo nel mondo: un campanello d’allarme che non possiamo più ignorare.

I miei primi 30 (gradi, intendo) risalgono all’anno della maturità e al luglio trascorso sui libri. Sino ad allora il caldo riguardava papà a Milano a lavorare; ora diventava anche per me una prova nella prova, eroica e nemmeno troppo difficile: tapparelle abbassate, piedi in un catino d’acqua se la sonnolenza ti pigliava mentre ripassavi Manzoni e tante tazze di caffè. Caldo: la Nasa mostra in un’animazione i 15 giorni da record nel mondo X Leggi anche › Le mappe dei “rifugi climatici” delle città italiane: per tutti, contro il caldo record I miei primi 40 (sempre gradi), sono un po’ più in là, anni Ottanta, vacanza in Spagna con le amiche, sosta a Siviglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da più di vent’anni i paladini dell’ambiente mettono in guardia dalle conseguenze nefaste del cambiamento climatico

In questa notizia si parla di: vent - anni - paladini - ambiente

Armani Privé: la mostra sui vent’anni del noto marchio arriva a Milano. - Arriva a Milano la mostra sui vent’anni di Armani Privé, il prestigioso marchio di haute couture di Giorgio Armani.

Sicilia, estate 1982. Mentre gli italiani vivono il sogno della Coppa del Mondo, Gianni e Nino si incontreranno per caso e si ameranno per scelta. Una storia che nasce da un sogno, amarsi liberamente e senza paura, affronta il dolore dei pregiudizi e termina in Vai su Facebook

Prova a dormire con una zanzara!; In viaggio nel mondo della gastronomia e degli chef; Lodi, l’attività per l’ambiente dei carabinieri forestali: venti reati accertati, sanzioni per 230mila euro.

Uomo e Ambiente, vent'anni nel segno della sostenibilità - L'agenda Onu 2030 e i suoi obiettivi, le normative europee da soddisfare per le amministrazioni pubbliche, le aziende ... Segnala notizie.tiscali.it

Vent’anni dopo, i giovani e l’ambiente: «Siamo i figli di Genova ... - Questa settimana Giorgio Brizio affronta il tema dell’eredità dei movimenti giovanili che, vent ... Come scrive corriere.it