DSi hiyaCFW v1.62 | L’Ultimo Aggiornamento per il Tuo Nintendo DSi!

Se possiedi un Nintendo DSi e desideri sbloccare tutte le sue potenzialità, l’ultima versione di hiyaCFW è la soluzione che fa per te. Questo primo custom firmware per DSi si aggiorna con miglioramenti e correzioni essenziali, rendendo la tua console più potente e versatile. Sei pronto a portare il tuo dispositivo al livello successivo? Scopri come aggiornare facilmente e goditi un’esperienza di gioco senza limiti!

Sei pronto a sbloccare tutto il potenziale del tuo Nintendo DSi? L’ultima versione di hiyaCFW, il PRIMO custom firmware per DSi, è ora disponibile con importanti correzioni e miglioramenti! Come Aggiornare?. Se stai usando hiyaCFW v1.6.0 o successiva: Sostituisci semplicemente il file hiya.dsi nella root della tua SD con quello presente nell’archivio 7z scaricato.. Se stai usando hiyaCFW v1.5.1 o precedente: Dovrai ri-eseguire TWLMagician, che risolverà un bug relativo allo spazio libero.. Novità e Correzioni. Risolto un problema con gli input touch dopo il cambio regione (richiesto da @R-YaTian ): Se hai cambiato la regione da Giapponese a un’altra, le impostazioni di sistema verranno ora resettate per evitare problemi con il touchscreen. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: nintendo - hiyacfw - aggiornamento - pronto

[DSi] hiyaCFW v1.6.1: 4th of July Release: Il Primo CFW per Nintendo DSi – Novità e Aggiornamenti - Se sei appassionato di homebrew e modding, HiyaCFW v16.1 rappresenta la svolta che stavi aspettando per il tuo Nintendo DSi.

[DSi] hiyaCFW v1.6.1: 4th of July Release: Il Primo CFW per Nintendo DSi – Novità e Aggiornamenti https://gamesandconsoles.net/dsi-hiyacfw-v1-6-1-4th-of-july-release-il-primo-cfw-per-nintendo-dsi-novita-e-aggiornamenti/… Vai su X

DSi hiyaCFW v1.61 | 4th of July Release | Il Primo CFW per Nintendo DSi – Novità e Aggiornamenti.

Nintendo lavora all'aggiornamento dei giochi per Nintendo Switch 2? - Stando a un rumor, il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2 sarebbe già pronto e mostrerebbe gli attuali giochi per Switch aggiornati per la nuova console. Segnala multiplayer.it

Nintendo lavora all'aggiornamento dei giochi per Nintendo Switch 2? - MSN - Nintendo lavora all'aggiornamento dei giochi per Nintendo Switch 2, secondo un rumor comparso su X che sembrerebbe confermare l'importanza che la retrocompatibilità migliorativa rivestirà per il ... Scrive msn.com