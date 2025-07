C' è un' Italia che attacca - Da Ferrero a Mediaset i gruppi che fanno shopping all' estero

di oggi si trasforma e diventa un campo di battaglia globale, dove le aziende italiane scelgono di attaccare anziché difendersi. Da Ferrero a Mediaset, i gruppi nostrani consolidano la presenza all’estero, sfidando i colossi stranieri con determinazione. È l’Italia che cambia passo, abbandonando la passività del passato per abbracciare un futuro di opportunità e crescita. Un nuovo capitolo di audacia e strategia si apre, dimostrando che il nostro Paese è pronto a giocare in attacco.

In gergo calcistico sarebbe l'addio al catenaccio, alla difesa a oltranza per evitare di prendere gol. L'Italia di oggi è un Paese all'attacco. Lontano anni luce da quando gruppi stranieri entravano senza barriere nel nostro mercato per portarsi a casa i migliori gioielli, in genere a prezzi da liquidazione, con l'avallo di una politica miope e che, in nome della globalizzazione chiudeva gli occhi e si girava dall'altra parte. Era «il mercato bellezza». Ogni riferimento ai governi di sinistra è assolutamente certo e identificabile. Oggi spira un'aria nuova. Non è cambiato tanto, ma la stabilità politica invocata per decenni dalla classe imprenditoriale italiana è finalmente con Meloni, Tajani e Salvini una realtà. 🔗 Leggi su Iltempo.it