Vigili del fuoco grave carenza di organico Cisl | Serve una pianificazione per avere personale adeguato

La crescente carenza di organico tra i vigili del fuoco in Toscana sta causando preoccupanti rischi per la sicurezza e la salute di chi dedica la vita al soccorso. La situazione, ormai fuori controllo, richiede una pianificazione urgente e strategica. Solo con interventi mirati potremo garantire un servizio efficace e tutelare i nostri eroi. È indispensabile agire subito per invertire questa tendenza e assicurare un futuro più sicuro per tutti.

FIRENZE – La situazione degli organici dei vigili del fuoco in Toscana “ha assunto dimensioni numeriche preoccupanti e non più sostenibili”, con “carenze che, oltre a poter determinare inefficienze nel soccorso tecnico urgente, stanno mettendo a r ischio la salute dei vigili del fuoco, con un aumento degli infortuni talvolta purtroppo anche gravi”. È quanto denuncia in una lettera aperta inviata al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ai prefetti della Toscana, al direttore regionale e ai comandi dei vigili del fuoco della Toscana, il segretario generale della Federazione nazionale sicurezza Cisl della Toscana, Massimiliano Del Sordo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - grave - carenza

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

Vigili del fuoco, il Conapo denuncia grave carenza di organico: “A Reggio Emilia mancano 49 unità” #reggioemilia #CONAPO Vai su Facebook

#Vigilidelfuoco, il #Conapo denuncia grave carenza di organico: “A #ReggioEmilia mancano 49 unità” https://stampareggiana.it/2025/07/08/vigili-del-fuoco-il-conapo-denuncia-grave-carenza-di-organico-a-reggio-emilia-mancano-49-unita/… #VVF @vigilidelf Vai su X

Vigili del fuoco, il Conapo denuncia grave carenza di organico: A Reggio Emilia mancano 49 unità; Veneto, emergenza vigili del fuoco: il personale è insufficiente; La Fns Cisl lancia l'allarme per la grave carenza di Vigili del Fuoco.

Grave carenza di vigili del fuoco mette a rischio la capacità di intervento contro gli incendi in Italia - La federazione nazionale sicurezza CISL denuncia la grave carenza di personale e mezzi nei vigili del fuoco, che rallenta gli interventi contro incendi in Italia, aumentando rischi e stress per gli op ... Segnala gaeta.it

Vigili del fuoco in Toscana, allarme Cisl su carenza di personale: a rischio sicurezza e salute - La denuncia della Cisl: carenze di personale mettono a rischio la sicurezza dei cittadini e la salute dei pompieri. Da msn.com