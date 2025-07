Ucraina il summit sulla ripresa Anche l’assessore Prandi a Roma | Vogliamo essere parte attiva

La conferenza internazionale sulla ripresa dell’Ucraina a Roma ha acceso un dialogo ricco di speranze e determinazione. Davide Prandi, assessore alla Cura della città di Reggio, ha portato il suo entusiasmo e la volontà di essere parte attiva in questa sfida globale. Con un’energia positiva che travolge ogni ostacolo, l’assessore ci invita a riflettere sul ruolo fondamentale dei territori italiani in questa complessa fase di rinascita. Assessore Prandi, come è andata la conferenza...

"Un'energia positiva, nonostante tutto". È questo il clima che ha colpito Davide Prandi, assessore alla Cura della città del Comune di Reggio, alla conferenza internazionale 'sulla ripresa dell'Ucraina' che si è tenuta nei giorni scorsi a Roma. Tanta partecipazione, un forte spirito unitario e la consapevolezza che anche territori come quello reggiano possono avere un ruolo importante in questa fase. Assessore Prandi, come è andata la Conferenza e quali sono stati i punti più significativi? "È stata un successo: tantissimi i Paesi coinvolti, con le presenze che hanno superato il doppio delle attese.

