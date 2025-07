Entra in un casolare dove c' è la festa di compleanno di una bambina spara e uccide una donna Poi si barrica dentro

Una tranquilla serata di festa si trasforma in un dramma a Marotta di Mondolfo, dove un intervento improvviso ha portato a una sparatoria letale e alla successiva arresto dell'aggressore. La tragedia, avvenuta venerdì sera, ha sconvolto la comunità della provincia di Pesaro Urbino, lasciando un segno indelebile. Rainews riporta i dettagli scioccanti di questa vicenda tragica, evidenziando l'importanza di riflettere sulla sicurezza e sulla prevenzione.

