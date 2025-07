Corri nei borghi compie 18 anni e riparte dalla notte delle stelle a Vertova

Corri nei borghi compie 18 anni e torna a illuminare la notte con la suggestiva Verto..va Run Night, in programma sabato 12 luglio nella Valle Seriana. Questo primo appuntamento del circuito provinciale promette emozioni e sfide tra 150 runner, tra cui i protagonisti bergamaschi Nicola Bonzi, Luca Magri e Beatrice Bianchi. Un evento imperdibile per gli appassionati di corsa su strada e tradizione locale, pronti a vivere una serata indimenticabile tra storia e adrenalina.

CORSA SU STRADA. Sabato 12 luglio in Valle Seriana la «Verto..va run night», primo atto del tradizionale circuito provinciale in sette tappe. Al via in 150, tra i big i bergamaschi Nicola Bonzi, Luca Magri e Beatrice Bianchi. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - «Corri nei borghi» compie 18 anni e riparte dalla notte delle stelle a Vertova

Torna la “Corri nei Borghi”: 7 tappe in Val Seriana, sullo sfondo il sogno di Città Alta - Torna l’atteso circuito podistico Corri nei Borghi, un percorso tra storia e tradizione che attraversa sette affascinanti borghi della Val Seriana, con lo sfondo del sogno di Città Alta.

