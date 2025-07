Dalla mostra di David Hockney a Parigi ai concerti delle star della classica a Verbier dalle artiste rivoluzionarie al Festival di Avignone ecco gli appuntamenti da non perdere in Europa

Appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della creatività, questa estate in Europa offre un ricchissimo calendario di eventi davvero da non perdere. Dalla mostra di David Hockney a Parigi ai concerti delle stelle della musica classica a Verbier, passando per le rivoluzionarie artiste di Avignone e le esposizioni di fotografia a Les rencontres d’Arles: un viaggio tra innovazione, talento e cultura che vi lascerà senza fiato. Non lasciateveli sfuggire!

I n Francia, tra gli eventi da non perdere questa estate, le retrospettive, le mostre collettive e quelle tematiche di Les rencontres d'Arles, il maggior festival di fotografia in Europa, che proseguefino al 5 ottobre. A Parigi, l'avveniristico museo progettato da Frank Gehry ospita la mostra David Hockney 25, con più di 400 opere tra pitture a olio e acrilico, disegni a inchiostro, matita, carboncino, lavori digitali. Appuntamento imprescindibile con lo spettacolo dal vivo contemporaneo, il Festival d'Avignon, fino al 26 luglio. L'anteprima del Festival del Mare "Porto Rubino" che porta la musica nei suggestivi porti pugliesi. PhotoEspaña è fra i più importanti festival fotografici europei, con tantissime mostre a Madrid ma anche a Santander, Saragozza, Segovia, Barcellona.

