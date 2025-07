Il legame tra giornale e città Una storia che non finisce

rivoluzioni, trasformazioni sociali e crescita culturale. In quegli anni, il giornale diventa lo specchio fedele di una Rimini in evoluzione, consolidando un legame profondo tra la stampa e la comunità locale. Questa storia di informazione e identità continua a scrivere pagine fondamentali del nostro territorio, dimostrando che il rapporto tra giornale e cittadino è destinato a durare nel tempo, alimentato da passione e volontà di raccontare la propria terra.

L'informazione a Rimini ha radici lontane. Nel Seicento venne pubblicato per la prima volta Il Rimino: era la gazzetta riminese, primo esempio di quanto già allora questa fosse una terra che voleva crescere e raccontarsi. A ripercorrerne la storia attraverso l'informazione è stato Ferruccio Farina. Il momento in cui il quotidiano diventa centrale nella narrazione del territorio cade tra Ottocento e Novecento. E' un periodo intenso, fatto di forti battaglie politiche ed anche di sviluppo della città con la sua spiaggia, il turismo e la mondanità che ruota attorno al Grand Hotel. Sono gli anni in cui a scrivere delle feste e delle contestazioni politiche c'è un giornale nato a Bologna, il Resto del Carlino.