Due anni di amore tossico Anch’io sono stata umiliata

Due anni di amore tossico: un percorso di sofferenza e riscatto che rivela come l'ombra di un passato doloroso possa influenzare il presente. Quando si incrociano le parole di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense di fama, emerge con forza la complessitĂ dell'animo umano tra luci e ombre. Per una narrazione che vi farĂ riflettere e, forse, trovare la chiave per cambiare.

Vista di persona, di lei ti colpiscono subito gli occhi, grigi e glaciali, sottolineati con la matita nera, e la fisicitĂ importante. E poi la parlata, con quella cadenza della sua Liguria che non ha perso mai: passa con la stessa efficacia dalla descrizione dell'omicidio piĂą efferato alla battuta ironica. Roberta Bruzzone è la criminologa e psicologa forense piĂą famosa della Tv, oltre che consulente in decine di casi di cronaca nera. Per una volta, ha accettato di parlare del suo privato, di cui si conosce poco: un'indagine sulla donna che delle indagini è regina. E fa una promessa: «Non mi avvarrò della facoltĂ di non rispondere». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Due anni di amore tossico. Anch’io sono stata umiliata"

