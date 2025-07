Saldi sì ma finti I controlli e le maxi multe

I saldi di stagione svelano un lato oscuro: tra truffe e maxi multe, i controlli delle autorità mettono in luce le irregolarità diffused. La polizia locale di Monza ha infatti emesso 16 sanzioni per un totale di 15.500 euro, smascherando pratiche scorrette nei negozi. La legalità è il nostro primo obiettivo, e ricordiamo che...

Non si può stare tranquilli neppure quando si va per saldi. Lo certificano i controlli appena effettuati dalla polizia locale. Che ha comminato 16 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 15.500 euro. È l’esito dell’intensificazione dei controlli eseguiti dall’Ufficio Tutela del Consumatore e delle Imprese della polizia locale di Monza sulle attività commerciali della città, in corrispondenza dell’avvio della stagione estiva dei saldi. "I controlli eseguiti nei giorni scorsi sono finalizzati alla trasparenza e alla piena tutela sia dei consumatori sia di tutti i commercianti, tantissimi, che dimostrano piena conoscenza e rispetto per le norme e le prescrizioni legali in materia" premettono dal Municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it