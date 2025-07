I 40 anni della Fondazione Exodus Carovana in città per la prima volta

Per la prima volta, Ferrara si apre alla potente testimonianza della Carovana Exodus, festeggiando i 40 anni di un viaggio che ha cambiato vite. Dal cuore di Milano ai confini dell’umanità , questa iniziativa ha accompagnato migliaia di persone verso una nuova speranza. Un momento di solidarietà e rinascita che segna un traguardo importante e invita tutta la città a riflettere sulla forza del cambiamento. Anche Ferrara, in...

La Carovana di Exodus approda a Ferrara per la prima volta, in occasione del 40° anniversario della partenza del primo giro educativo itinerante, partito a metà degli anni Ottanta dal parco Lambro di Milano per volontà di don Antonio Mazzi. Di anno in anno l’iniziativa si è rinforzata ed Exodus è ora una rete di progetti e comunità terapeutiche per chi vuole uscire dal tunnel delle dipendenze, con presidi in Italia e nel mondo. Anche Ferrara, in questo anno speciale, è stata tappa del viaggio - della durata di 4 mesi, con partenza lo scorso 1 giugno dal Madagascar e arrivo il 1 ottobre prossimo a Sirmione - che toccherà 12 regioni del nostro paese e che si svolge perlopiù in bicicletta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it