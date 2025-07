Carcere oltre 2100 detenuti coinvolti in progetti di inclusione sociale e lavorativa

In Toscana, oltre 2.100 detenuti e persone in uscita dal carcere trovano nuove speranze grazie a progetti di inclusione sociale e lavorativa. Un impegno concreto di Regione, Comuni e associazioni che mira a trasformare il percorso di riabilitazione in opportunitĂ di rinascita. Questi numeri testimoniano come la collaborazione possa aprire strade di speranza e dignitĂ , contribuendo a una societĂ piĂą giusta e solidale. Il futuro si costruisce anche attraverso queste azioni di cambiamento.

FIRENZE – Oltre 2100 persone detenute o in uscita dal carcere coinvolte in percorsi di inclusione sociale, lavorativa e giustizia riparativa in tutta la Toscana. Sono i numeri che raccontano l’impegno concreto portato avanti dalla Regione insieme a Comuni, istituzioni, mondo dell’associazionismo e del terzo settore per costruire opportunitĂ di reinserimento e migliorare le condizioni di vita dentro e fuori dagli istituti penitenziari. Il bilancio è stato tracciato a Firenze, al termine del convegno regionale “Carcere, inclusione, sociale, comunità ”, organizzato dalla Regione Toscana e da Anci Toscana, che ha visto tre giorni di confronto tra istituzioni, esperti e realtĂ sociali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

