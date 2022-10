Basket | Serie A2 2022 2023 | risultati e classifiche aggiornate

(Di domenica 9 ottobre 2022) Idi tutte le partite e ledei due gironi dellaA2di. Ci siamo, è tutto pronto per l’inizio di una nuova, appassionante stagione del campionato cadetto italiano di pallacanestro. In palio ci sono due posti per laA1, quali saranno le due squadre che la spunteranno? Di seguito lee idistinti per i due gironi, Verde e Rosso. CLASSIFICA GIRONE VERDE VanoliCremona 4 (2V, 0P) Acqua S. Bernardo Cantù 4 (2V, 0P) 2B Control Trapani 2 (1V, 1P) Gruppo Mascio Treviglio 2 (1V, 1P) Kienergia Rieti 2 (1V, 1P) UCC Assigeco Piacenza 2 (1V, 1P) Novipiù Monferrato2 (1V, 1P) Ferraroni Juvi Cremona 2 ...

Eurosport IT

... Alessandro Nicolini e Christian Borgioni: appuntamento alle ore 19:30 presso il PalaPentassuglia, per la partita valida per la 2giornata nel campionato diA1 2022 - 2023 . Possiamo ...Continua a faticare Tortona e Reggio Emilia in poco più di due minuti chiude praticamente il gap, tornando a - 1. Reagiscono gli ospiti, che riallungano sul +6, ma le percentuali non sono più quelle ... Basket, Serie A: Cain col rimbalzo e il canestro decisivo per Tortona NOVATE – Non si sblocca ancora la classifica della Tecnoadda Mandello in questo tribolato inizio di stagione. I ragazzi di coach Federico Tocalli hanno ceduto il passo all’imbattuta O.SA. L ...L'anime di Kuroko's Basket ha da poco compiuto 10 anni, e per celebrare lo speciale anniversario sono state realizzate due illustrazioni.