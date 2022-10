Verstappen | solo una reprimenda | pole position confermata

Nessuna penalità per Max. E' quanto hanno deciso i commissari dopo aver ascoltato il pilota della Red Bull e ...una reprimenda per Max, che così potrà partire dalla pole position nella ...' A causa della poca temperatura sulle gomme,ha perso il controllo della sua vettura e Norris ha dichiarato che questo sia statoun evento sfortunato. Comunque sia c'è la responsabilità del pilota della Red Bull di non aver ...Dopo aver ascoltato Max e Norris, i commissari hanno deciso di dare solo una reprimenda all'olandese della Red Bull, che così potrà regolarmente scattare davanti a tutti nel GP del Giappone ...Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, se l'è cavata con una "reprimenda" per l'episodio che lo aveva visto protagonista assieme al collega Lando Norris. (ANSA) ...