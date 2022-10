Presentazioni | anteprime ed eventi La moda che ha animato Milano

(Di sabato 8 ottobre 2022) Un viaggio verso un nuovo domani. È questo il mood che si è respirato durante la Settimana dellamilanese. La città è tornata ad animarsi cone sfilate, in un tentativo di creare una nuova normalità dopo gli anni della pandemia. Krizia continua il suo viaggio nella sperimentazione della materia, dando vita a una serie di design dall’anima intrinsecamente pop, omaggio agli anni Sessanta dove anche elementi dei gioielli in resina, con le sue geometrie solide, diventano decori inglobandosi nelle trame delle maglie o nei patchwork di seta. Il plissé iconico, interpretato in organza tecnica e declinato in una palette di colori accesi e plastici, diventa trasparente, scultoreo, plastico, dando vita a completi sartoriali dalle linee decise e abiti d’ispirazione lingerie. Alberto Zambelli pensa invece a ...

