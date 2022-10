Il momento esatto in cui Hegel si unì per miracolo a Ulisse

(Di sabato 8 ottobre 2022) Tra tutti i testi inesauribili che hanno segnato il percorso dell’uomo attraverso la Storia, quello che rimane ancora il più simbolico nel descrivere l’inafferabilità della vicenda umana nel suo corso e di ciascuna persona nella sua singola vicenda individuale, con ascese e cadute, strade perdute e ritrovate è l’Odissea. Un libro uscito di recente, “Una zattera per Itaca” (Ponte alle Grazie) di Cesare Catà, ripercorre l’intero poema come un’ombra che si pone accanto a Odisseo compiendo di nuovo il viaggio di ritorno e riflettendo sulle sue avventure, e su ciò che significano ancora per noi. Il ritorno a casa e il riconoscimento sono i temi centrali del poema. Ed entrambi hanno a che fare con l’identità. Identità celata, perduta e ritrovata senza mai, però, essere la stessa. Ritrovare ciò che si è perduto è infatti impossibile, perché ogni perdita trasforma chi la subisce. Ciò ...

