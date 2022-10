Alvini | «Giocare contro il Napoli è una grande opportunità»

(Di sabato 8 ottobre 2022) Il tecnico della Cremonese Massimilianoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la garaildi Spalletti, in programma domani alle 18 allo Stadio Zini e valida per la nona giornata di Serie A. Di seguito il report di Tuttomercatoweb con tutte le sue dichiarazioni. Allo Zini arriva la capolista pronta a sfidare la matricola che cerca la prima vittoria. «Penso che per la Cremonese questa sia una, grandissima. Siamo consapevoli di chi abbiamo davanti e della loro forza, del momento che stanno vivendo. Abbiamorispetto, ma per noi è un’per misurarciavversari forti e come dice Berruto nel suo libro “Capolavori” più giochi con avversari forti e più devi essere felice di misurarti ...

Il primo di questi due però dovrebbesulla trequarti, in un testa a testa che riguarda l'ex Perugia e Benevento; come coppia d'attaccodovrebbe puntare su Dessers e Okereke, ma occhio ..., allenatore attento ai giovani di belle speranze, non ha avuto mai timore ad aggregarlo ai ... Dice Gargiulo: 'Sono abbastanza sicuro che a lui avrebbe fatto più piacerecon la maglia ...Dopo l'amaro pareggio di Lecce, non tanto per la prestazione quanto per il risultato, la Cremonese è chiamata ad affrontare la capolista Napoli ...Il tecnico grigiorosso Massimiliano Alvini presenterà la gara dello Zini in conferenza ... dietro in mezzo e avanti e quindi sicuramente può essere più equilibrato giocare in un certo modo.