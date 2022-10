Golf | Aphibarnrat | van Driel e Wu | in tre al comando dell’Open di Spagna Rahm insegue | Paratore 14°

(Di giovedì 6 ottobre 2022) C’è un terzetto aldopo il primo girodi, noto per ragioni commerciali come acciona Open de España presented by Madrid. Diversi i percorsi dei tre leader a -8, e non solo perché l’unico bogey free è il cinese Ashun Wu, quest’anno tornato in auge vincendo il Kenya Open. Con lui, infatti, ci sono il thailandese Kiradech, in leggera ripresa dopo un periodo complicatissimo, e l’olandese Darius van, protagonista alcune settimane fa a Scandinavian Mixed e BMW International Open. C’è anche Jonnel gruppo dei quarti a -7: il maggiore degli spagnoli si trova insieme al francese Matthieu Pavon e allo svedese Joakim Lagergren. Settimi a -6 il sudafricano Hennie du Plessis e i due scozzesi David Drysdale e Stephen Gallacher. Decimi a -5 il danese ...

... quarta con 'meno 24', a dimostrazione della forza inclusiva del, uno sport che va oltre ogni ... con i thailandesi Kiradeche Jazz Janewattananond e con il cinese Ashun Wu. Senza ...... mercoledi' 14, la Rolex Pro - Am) al Marco Simone& Country Club di Guidonia Montecelio (Roma)... gli statunitensi Kurt Kitayama e Sean Crocker, i thailandesi Kiradeche Jazz ...Golf, Open di Spagna: Rahm parte forte, bene Paratore. Buon inizio per Rahm che insegue la terza vittoria nel torneo. Rahm si trova in quarta posizione. Per quanto riguarda Paratore è 14° dopo la prim ...Jon Rahm made a strong start to his bid to become the first three-time winner of the Open de Espana since Seve Ballesteros by getting within a shot of the early lead.