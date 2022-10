Inter | Inzaghi riparta dalla notte della svolta

SimoneTogna : Un Simone #inzaghi particolarmente carico sta dirigendo l’allenamento. #inter - MCriscitiello : Inter, Inzaghi colpevole? Zhang e Marotta di più. Troppi equivoci ed errori. Da Dybala al rinnovo di Handanovic al… - Inter : ?? Inizia ora la conferenza stampa pre #InterBarcellona ?? Ascolta le parole di Mister Inzaghi e di @DarmianOfficial ? - asdomare : @DAZN_IT Due regali all'Inter salvano Inzaghi - RickyBauscia : Ogni valutazione dell’Inter di Inzaghi sconta l’assenza di Lukaku. Nessuno ha un’assenza così pesante in A. Speriam… -

È una vittoria che ha un peso enorme per l', che nel girone di Champions si ritrova alle spalle del Bayern, e soprattutto per Simone, a cui avevano fatto la pelle quasi tutti ormai da molti giorni. Abituato a esultare come e ...Grande attenzione alle sfide di ieri con il Napoli straripante contro l'Ajax e l'che porta a casa un 1 - 0 che salvae dà speranze per il proseguo in Champions. Occhio anche alle gare ...André Onana è stato tra i grandi protagonisti di Inter-Barcellona: uscite tempestive, ottime parate e anche un pizzico di fortuna ...All'Inter basta un colpo di Calhanoglu a fine primo tempo per aver ragione del Barcellona. Le pagelle di Calciostyle. Onana 6: subisce poco, guida bene la difesa e non ha paura di uscire. L'unica sbav ...