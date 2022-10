Inter | arriva il debutto di un talento del futuro

InterVictims : @ilsommotwinter Beh, quando l'Inter è in difficoltà il sicario per infierire arriva sempre - GeloJe : RT @Anto__rus: Impazzisco. 40 minuti di dominio senza rischiare nulla, poi arriva quel cazzo di portiere finito e regala il pareggio. Handa… - speednald0 : @giuventinismo Se arriva u maestr e il pescivendolo livornese all’Inter lo esco in tl - The_Luro : @danielpiazza_ @Inter Inchiodato sulla linea, quando la palla arriva nell'area piccola su una punizione battuta da… - marco13mo : Quando arriva la prossima pausa nazionali? ?? @Inter #InterRoma -

... Alex Meret e gli altri portieri top 1 - 0, DIMARCO SBLOCCA IL BIG MATCH! A un quarto d'ora dall'intervallo l'è in vantaggio sulla Roma per 1 a 0 , proprio al 30'il gol che sblocca il ...in vantaggio con Di Marco al 30 dopo un gol annullato dal VAR a Dzeko per fuorigioco. Al 39poi il pari dei giallorossi con Dybala. Comments commentsBergamo. L’Atalanta Primavera di Marco Fioretto riesce a muovere la classifica sul campo dei campioni in carica. Dopo la vittoria contro la Sampdoria, arriva anche un pareggio contro l’Inter: a Sesto ...Oggi c’è Inter-Roma, e non è affatto un match semplice per uscire dalla crisi e farlo attraverso gioco e risultati. Il tecnico ex Lazio ieri si è difeso, rivendicando i suoi meriti in nerazzurro e in ...